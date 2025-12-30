Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alle vier Rädern von Auto gestohlen

Altenburg (ots)

Windischleuba. Im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember 2025, 19:00 Uhr, und dem 29. Dezember 2025, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Autohauses im Fünfminutenweg. Die Täter schnitten einen Zaun auf und entwendeten von einem abgestellten Pkw sämtliche vier Kompletträder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zusätzlich wurde der Zaun beschädigt, was mit weiteren 100 Euro zu Buche schlägt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. (DL)

