Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche missbrauchen Pyrotechnik und gefährden mehrere Anwohner

Gera (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera mehrere Mitteilungen über eine Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kiefernstraße im Geraer Stadtteil Lusan. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei aus. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursächlich war kein Brand, sondern eine im Kellerbereich angezündete Fontäne. Durch diese entstand leichter Sachschaden an der Zwischendecke. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich mehrere Jugendliche unter Vorgabe falscher Tatsachen Zugang zum Treppenhaus und entzündeten dort das Feuerwerk. Im Anschluss konnten diese unerkannt vom Tatort fliehen. Eine Fahndung nach den Zündlern bleib erfolglos. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0336778/2025 beim Inspektionsdienst Gera (0365/829-0) zu melden. (LE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell