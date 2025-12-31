Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Gera

Gera (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06:40 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle Gera sowie den zuständigen Inspektionsdienst eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall im Bereich der Christian-Schmidt-Straße Ecke Schülerstraße in Gera. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 62-Jähriger Fahrzeugführer im Bereich des Elsterdammes Ecke Am Fuhrpark womöglich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. In weiteren Verlauf fuhr der Mann die Christian-Schmidt-Straße entlang, kollidierte mit fünf am Straßenbahnrand parkenden Fahrzeugen und kam schlussendlich zum Stehen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als 70.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde zum Glück nur leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Bereich der Unfallstelle wurde voll gesperrt. Die Sperrung dauert aufgrund der Bergungsmaßnahmen noch an. (PS)

