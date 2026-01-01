PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhige Silvesternacht in Gera

Gera (ots)

Der Inspektionsdienst Gera verzeichnete aus polizeilicher Sicht einen ruhigen Jahreswechsel. Trotz vereinzelten Straftaten blieb die Stimmung in der Stadt weitestgehend friedlich und befürchtete Angriffe auf Einsatzkräfte blieben glücklicherweise aus. Es wurden lediglich eine einstellige Zahl an Kleinbränden von Mülltonnen und Totholz sowie zwei körperliche Auseinandersetzungen bekannt. Der Inspektionsdienst Gera wünscht allen Lesern ein gesundes neues Jahr 2026. (LE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

