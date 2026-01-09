POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Geilenkirchen-Bauchem (ots)
Aus einem auf der Geldernstraße abgestellten Pkw stahlen unbekannte Personen zwischen dem 7. Januar (Mittwoch), 16 Uhr und dem 8. Januar (Donnerstag), 9 Uhr, eine Sporttasche, in der sich Teile einer Rettungssanitäteruniform befanden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell