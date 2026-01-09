PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anwohner überraschen Einbrecher

Wegberg-Rödgen (ots)

Als die Anwohner eines Hauses in der Straße Sankt-Rochusweiler am Donnerstagnachmittag (8. Januar) gegen 14.50 Uhr in ihr Heim zurückkehrten, stellten sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Als sie zudem Geräusche aus dem Obergeschoss vernahmen, verständigten sie sofort die Polizei. Dem Täter gelang ersten Ermittlungen zufolge durch einen Sprung aus dem Fenster vor Eintreffen der verständigten Beamten die Flucht. Über die Höhe der Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Der Täter war schlank, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, komplett dunkel gekleidet und trug eine ebenfalls dunkle Kappe, die ein weißes Logo im Bereich der Stirnfläche hatte. Außerdem hatte er einen Rucksack auf dem Rücken. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

