POL-HS: Einbruch in Wohnmobil
Heinsberg (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Noethlichstraße gewaltsam in ein Wohnmobil ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Tablet sowie einen Lautsprecher. Die Tat ereignete sich Sonntagmorgen (11. Januar) zwischen 00.20 Uhr und 8.30 Uhr.
