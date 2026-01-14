POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Unbekannte nutzten am Montag (12. Januar) die Zeit zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr, um unerkannt in eine an der Kolpingstraße gelegene Doppelhaushälfte einzubrechen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

