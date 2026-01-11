Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbrüche+++Streitigkeiten+++Trunkenheitsfahrten+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Nordost, Trommlerweg, Lahnstraße, Josef-Brix-Straße Freitag, 09.01.2026, 08:45 Uhr - Samstag, 10.01.2026, 22:45 Uhr

(nm) Unbekannte brachen von Freitag auf Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden-Nordost ein und machten Beute. Die Abwesenheit der Wohnungsbesitzer nutzen unbekannte Täter im Trommlerweg aus. In der Zeit von Freitag, 08:45 Uhr bis Samstag, 01:40 Uhr gelangten sie durch die aufgehebelte Balkontür in das Innere der Wohnung. Dort konnten sie Münzen und Armbanduhren erbeuten und unerkannt fliehen.

Am Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:45 Uhr gelang es unbekannten Tätern im Wiesbadener Rheingauviertel ein Fenster auf unbekannte Weise aufzubrechen. Durch dieses Fenster gelangten die Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lahnstraße und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Im Verlaufe des Samstags kam es in der Josef-Brix-Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem weiteren Einbruch. Hierbei verschafften sich die unbekannten Personen Zugang über den rückwärtigen Bereich und gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in eine Wohnung. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannt Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

2. Polizeieinsatz im Schelmengraben,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Sonntag, 11.01.2026, 03:15 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen kam es in der Hans-Böckler-Straße in Dotzheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 03:15 Uhr wurde der Polizei eine größere Auseinandersetzung im Schelmengraben gemeldet. Die unmittelbar entsandten Streifen konnten zunächst diesbezüglich keine Feststellungen treffen.

Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Personen angetroffen werden. Diese gaben gegenüber der Polizei an, dass es lediglich zu verbalen Streitigkeiten gekommen und die andere Streitpartei bereits wieder verschwunden sei.

Da bei den angetroffenen Personen teilweise leichtere Verletzungen festgestellt wurden, ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Körperverletzung. Hinweise hierzu nimmt das 3. Polizeirevier unter der 0611/345-2340 entgegen.

3. Streitigkeiten in Bar,

Wiesbaden, Goldgasse, Sonntag, 11.01.2026, 01:20 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen kam es in einer Lokalität in der Goldgasse zu Zahlungsstreitigkeiten und in diesem Zusammenhang zu einer Körperverletzung.

Gegen 01:20 Uhr wollte ein bislang unbekannter Gast einer Bar in der Goldgasse zunächst seine Rechnung begleichen, was aber aufgrund einer nicht akzeptierten Karte misslang. Er echauffierte sich zudem über die Höhe der Rechnung. In diesem Zusammenhang beleidigte und bespuckte der Mann die Bedienung und griff sie im weiteren Verlauf noch körperlich an. Die Mitarbeiterin der Bar wurde hierbei leicht verletzt, war aber nicht behandlungsbedürftig. Der Unbekannte verließ daraufhin die Bar und flüchtete in Richtung Wagemannstraße.

Er wurde als ca. 25 - 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Er habe eine schwarz-weiß karierte Jacke sowie einen schwarzen Hoodie getragen.

Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 entgegen.

4. Betrunken gefahren,

Wiesbaden, Platter Straße / Wiesbadener Straße (Kastel) Sonntag, 11.01.2026, 00:48 Uhr und 03:50 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen wurde einem Pkw-Fahrer seine auffällige Fahrweise zum Verhängnis.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Audi die Platter Straße in Richtung Innenstadt, unmittelbar vor einem Streifenwagen der Wiesbadener Polizei. Aufgrund mehrerer Verkehrsverstöße, u.a. fuhr er entgegen einer Einbahnstraße, entschloss sich die Streife, das Fahrzeug zu kontrollieren.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 42-jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dies hatte für den Audifahrer eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge.

In der Wiesbadener Straße in Kastel fiel gegen 03:50 Uhr ein Fahrer eines Mercedes Vito aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf.

Bei der darauffolgenden Kontrolle durch die Polizei wurde bei dem 37-jährigen Fahrer aus Mainz ein Alkoholwert von über 1,7 Promille in der Atemluft festgestellt. Auch hier erfolgten die entsprechenden strafprozessualen Maßnahmen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell