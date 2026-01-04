Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 39-jährigen Mann aus Bingen in Wiesbaden+++
Wiesbaden (ots)
(zi)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 39-jährigen Mann aus Bingen in Wiesbaden von Sonntag, 04.01.2026, um 17:11 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Der Mann kehrte wohlbehalten nach Hause zurück. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
