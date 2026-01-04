PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 39-jährigen Mann aus Bingen in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(zi)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 39-jährigen Mann aus Bingen in Wiesbaden von Sonntag, 04.01.2026, um 17:11 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Der Mann kehrte wohlbehalten nach Hause zurück. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

