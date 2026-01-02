Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach der 83-jährigen Frau in Wiesbaden+++
Wiesbaden (ots)
(jul) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 83-jährigen Frau aus Wiesbaden von Freitag, 02.01.2026 um 22:05 Uhr wird hiermit zurückgenommen.
Die Dame konnte angetroffen und in die Klinik zugeführt werden.
Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Material nicht weiter zu verwenden.
