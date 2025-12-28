Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Seniorin Handtasche entrissen+++Schlägerei am Hauptbahnhof+++Zigarettenautomaten aufgebrochen+++Zwei Schlägereien an Bushaltestelle+++

Wiesbaden (ots)

1. Seniorin die Handtasche entrissen,

Wiesbaden, Westend, Blücherplatz, Freitag, 26.12.2025, 21:32 Uhr

(cp)Am Freitag gegen 21:30 Uhr entriss ein Unbekannter einer Seniorin am Blücherplatz die Handtasche. Er erbeutete Ausweise und EC-Karte. Das Opfer blieb unverletzt.

Der Täter nutzte die Gelegenheit und griff zu, als die Frau gerade im Innenhof die Haustür aufschloss. Er schlich sich von Hinten heran, entriss der Dame die Tasche und rannte weg. Anschließend ging die Geschädigte zur Polizei. Ihr zufolge sei der Täter 25-30 Jahre alt, circa 170 cm groß, von normaler Statur und ostasiatischem Aussehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 345-2340 zu melden.

2. Schlägerei am Hauptbahnhof,

Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz, Freitag, 26.12.2025, 18:45 Uhr

(cp)Sechs junge Männer trafen sich Freitagabend am Wiesbadener Hauptbahnhof um eine Streitigkeit zu klären. Der Plan ging nicht auf und die Schlichtung endete in einer Schlägerei, bei der auch Pfefferspray versprüht wurde.

Gegen 18:40 Uhr trafen sich die beiden Streitparteien, bestehend aus jeweils drei jungen Herren im Alter von 16, beziehungsweise 16 und 19 Jahren, auf dem Bahnhofsvorplatz. Eigentlich wollten sie eine Meinungsverschiedenheit betreffend einer gemeinsamen Damenbekanntschaft klären. Doch nach recht kurzer Diskussion schlugen und traten die beiden Gruppen aufeinander ein. Im Verlauf der Schlägerei zog einer der 16-Jährigen ein Pfefferspray und besprühte die anderen damit. Der 16 Jahre alte Täter mit dem Pfefferspray und seine beiden 19-jährigen Begleiter flüchteten zunächst, er kehrte aber mit einem seiner Freunde zurück und beide wurden festgenommen. Der zweite 19-jährige wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgenommen. Alle sechs erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

3. Zigarettenautomaten aufgebrochen

Wiesbaden, Biebrich, Otto-Wallach-Straße / Erbenheim, Köpenicker Straße Donnerstag, 25.12.2025 10:00 Uhr bis Freitag, 26.12.2025, 21:00 Uhr

(cp)In Wiesbaden wurden von Donnerstag auf Freitag zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In der Otto-Wallach-Straße in Biebrich wurde zwischen Donnerstag 10:00 Uhr und Freitag, 09:00 Uhr ein Automat gewaltsam geöffnet. Ebenso zwischen Donnerstag 21:30 Uhr und Freitag, 21:30 Uhr in der Köpenicker Straße in Erbenheim. In beiden Fällen entkamen der oder die Täter unbemerkt mit ihrer Beute, Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von einigen Hundert Euro. Der Sachschaden indes geht in die Tausende. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

4. Schlägerei an der Bushaltestelle

Wiesbaden, Bleichstraße Haltestelle "Platz der Deutschen Einheit" Samstag, 27.12.2025, 23:10 Uhr

(nm) Am späten Samstagabend kam es an der Bushaltestelle in der Bleichstraße zwischen zwei Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 23:10 Uhr gerieten zwei Männer an der Bushaltestelle "Platz der Deutschen Einheit" in der Bleichstraße in Streit. Nachdem die Worte gewechselt waren, schlug und schubste man sich ein wenig. Als einer der Männer auf dem Boden lag, trat und schlug der andere auf ihn ein. Streifen des 1. Polizeirevieres konnten den Täter nach kurzer Zeit in der Nähe der Bushaltestelle feststellen und Dingfest machen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

5. Erneute Schlägerei an der Bushaltestelle Wiesbaden, Bleichstraße Haltestelle "Platz der Deutschen Einheit" Sonntag, 28.12.2025, 01:15 Uhr

(nm) Eine weitere Schlägerei ereignete sich am frühen Sonntagmorgen zwischen zwei Männern in der Bleichstraße an der Bushaltestelle. Gegen 01:15 Uhr trafen die zwei Kontrahenten an der Bushaltestelle "Platz der Deutschen Einheit" aufeinander. Zunächst wollte der eine den anderen mit einer Flasche schlagen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin schlug er mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein. Der Gegner konnte sich wehren und schlug so heftig auf den Angreifer ein, dass dieser bewusstlos zu Boden ging. Der Schläger konnten Richtung Hellmundstraße flüchten. Der Schläger soll ca. 35 Jahre alt, ca. 180cm groß und Südländer gewesen sein. Er habe schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Jacke, weißem Hemd, schwarzer Hose und schwarzen Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

