POL-HM: Zeugenaufruf: Transporter-Gespann flüchtet vor Polizei

Hameln (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025) gegen 22:00 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hameln auf der Ohsener Straße in Höhe eines dortigen Autohauses einen weißen Transporter mit Anhänger. Dieser kam ihnen mit Beleuchtungsmängeln entgegen. Der Fahrer des Wagens sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei.

Als der Fahrer des Transporters wahrnahm, dass das geführte Gespann kontrolliert werden sollte, versuchte sich dieser durch massives erhöhen der Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Tündern der Kontrolle zu entziehen. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu ca. 120 km/h bei zulässigen 50 km/h und im weiteren Verlauf bis zu 140 km/h bei zulässigen 70 km/h. In Höhe der Justizanstalt Hameln überholte der Fahrzeugführer ein Fahrzeug, welches im Begriff war nach links abzubiegen, wobei sich im gleichen Moment ein weiterer Pkw aus der Gegenrichtung näherte. Letztlich konnte das Fahrzeug in Höhe der Ortszufahrt Tündern angehalten werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer aus Emmerthal sich der Kontrolle entziehen wollte, da für den Transporter seit mehr als zwei Jahren und für den Anhänger seit mehr als 18 Monaten eine Hauptuntersuchung erforderlich war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Durchführung eines verbotenen Rennens und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, insbesondere die Fahrer der Fahrzeuge in Höhe der Justizanstalt Hameln, die möglicherweise durch den Fahrer des Transporters gefährdet wurden. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 05151/933-222.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

