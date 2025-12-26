Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Größerer Polizeieinsatz im Klarenthal+++Räder entwendet+++ Wohnungseinbruch+++

Wiesbaden (ots)

1. Streitigkeiten lösen größeren Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Freitag, 26.12.2025, 00:50 Uhr

(js) Am frühen Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages kam es im Rahmen von Feierlichkeiten zu Streitigkeiten, die einen größeren Polizeieinsatz auslösten.

Gegen 00:50 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einem Gastronomiebetrieb in der Otto-Wels-Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Da die Anzahl der beteiligten Personen im zweistelligen Bereich angegeben wurde, wurden entsprechend mehrere Streifenbesatzungen aus dem Wiesbadener Stadtgebiet entsandt. Die anfänglich etwas unübersichtliche Situation konnte zeitnah aufgeklärt werden. Letztendlich stellte sich heraus, dass es zwischen vier Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, die anderen Beteiligten lediglich verbal aufgebracht waren. Da die Gemüter dennoch erhitzt waren, wurden von der Polizei entsprechende Platzverweise ausgesprochen und die Veranstaltung beendet. Die Beteiligten an der Auseinandersetzung erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Kompletträder und Kennzeichen aus Tiefgaragen entwendet, Wiesbaden, Dotzheim, Simeonweg und Schierstein, Schönaustraße Mittwoch, 24.12.2025, 00:00 Uhr bis 25.12.2025, 10:15 Uhr

(cp)Unbekannte drangen in der Nacht von Heiligabend auf Donnerstag in die Tiefgaragen zweier Wohnkomplexe in Schierstein und Dotzheim ein. Jeweils entwendeten sie Kennzeichen geparkter Fahrzeuge und mehrere Sätze Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zwischen 20:30 Uhr und 10:15 Uhr drangen die Täter auf unbekannte Weise in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes im Simeonweg ein. Neben dem Kennzeichenpaar "WI-SN 819", welches sie von einem dort geparkten Opel Corsa entwendeten, ließen die Täter noch mehrere in der Tiefgarage gelagerte Sätze Sommerkompletträder verschiedener Autos mitgehen. Zwischen 22:30 und 11:30 Uhr brachen Unbekannte das Tor einer Tiefgarage in der Schönaustraße auf. Neben dem Kennzeichenpaar "WI-RD 222", welches zuvor an einem Audi A2 montiert war entwendeten sie hier neben einem gelagerten Satz Sommerkompletträder auch die Räder eines geparkten Mercedes AMG, welchen sie zuvor aufgebockt hatten. In beiden Fällen entkamen die Täter unbemerkt. Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber in einem fünfstelligen Bereich liegen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

3. Wohnungseinbruch

Wiesbaden Mitte, Langgasse Donnerstag, 25.12.2025, 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(nm) Unbekannte Täter drangen am 1. Weihnachtsfeiertag in eine Wohnung in der Wiesbadener Innenstadt ein und machten Beute.

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten Diebe zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr aus und drangen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Langgasse ein. Sie gelangten durch die Wohnungstür in die besagte Wohnung und konnte dort Bargeld und Schmucke entwenden. Durch Hausbewohner konnten gegen 13:40 Uhr zwei unbekannte Frauen beim Verlassen des Hauses gesehen werden. Ob es sich hier um die unbekannten Täterinnen handelt ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell