POL-WI-KvD: +++Raubdelikte+++Kinder bedroht+++Pfefferspray eingesetzt+++Verkehrsdelikte+++Kontrolle Sicheres Wiesbaden+++

1. Mit Waffe bedroht und beraubt,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, Samstag, 20.12.2025, 18:52 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es in der Kasteler Eleonorenstraße zu einem Raubdelikt, bei welchem der Geschädigte mit einer Waffe bedroht wurde. Der Geschädigte, ein 34-jähriger Mann aus Mainz, saß auf einer Parkbank an der Eleonorenstraße, als er von drei bislang unbekannten Personen zunächst auf Zigaretten, dann auch auf Bargeld angesprochen wurde. Der Mainzer entgegnete, dass er lediglich einen geringen Bargeldbetrag mit sich führen würde, worauf er mit einer schwarzen Pistole bedroht und aufgefordert wurde, den Geldbetrag auszuhändigen. Nachdem der 34-jährige dem nachkam, flüchteten die Täter in Richtung Rheinufer bzw. Skatepark an der Reduit. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst ohne Erfolg. Alle drei Täter wurden als ca. 20 Jahre alt, mit arabischem Phänotyp beschrieben. Die erste Person war etwa 1,65 m bis 1,70 m groß, trug kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke mit weißen Streifen vorne sowie einer blauen Jeans. Diese Person führte auch die Pistole mit sich. Die beiden anderen Täter waren ebenfalls mit schwarzen Bomberjacken und blauen Jeans bekleidet und waren beide etwa 1,85 m groß. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

2. Jugendlicher beraubt,

Wiesbaden, Josef-von-Lauff-Straße, Freitag, 19.12.2025, 19:30 Uhr

(eh) Am Freitagabend wurde ein 17-jähriger Wiesbadener Opfer eines Raubdelikts im Bereich des Kurparks. Nach den Schilderungen des Geschädigten war dieser gegen 19:30 Uhr zu Fuß in der Josef-von-Lauff-Straße unterwegs, als er von fünf bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Einer der Angreifer schubste den Geschädigten, wobei dessen Geldbeutel zu Boden fiel. Dieser wurde durch einen der Täter aufgehoben. Der Versuch des Geschädigten, den Geldbeutel zurückzuholen wurde durch Schläge des Täters abgewehrt. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Haupttäter wurden wie folgt beschrieben: 1. ca 17 Jahre alt, ca 190cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Kleidung/ dünner schwarzer Jacke; 2. ca 20-25 Jahre alt, ca 180cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarze Kleidung/ dünne schwarze Jacke Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

3. 47-Jähriger bedroht Kinder,

Wiesbaden, Schierstein, Saarstraße, Freitag, 19.12.2025, 19:35 Uhr

(cp)Ein 47 Jahre alter Mann soll Freitagabend in der Saarstraße zwei Kinder mit einem Holzstock bedroht und sie beleidigt haben. Die beiden zwölfjährigen Jungs warteten am Freitag gegen 19:35 Uhr an der Haltestelle "Zeilstraße" auf ihren Bus, als ihnen der Mann bedrohlich mit einem Stock in der Hand entgegengekommen sei. Als er den beiden verängstigten Kindern näherkam, soll er ihnen Schläge angedroht und sie beleidigt haben. Als einer der beiden Jungs sodann seine Mutter anrief, soll der Mann dessen Smartphone gefordert haben. Die beiden verängstigten Zwölfjährigen rannten daraufhin weg und wählten den Notruf. Der 47-Jährige verfolgte sie noch kurz, stieg aber letztlich in einen Linienbus in Richtung Innenstadt ein und konnte so vorerst entkommen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Jungs, konnte der polizeibekannte Wiesbadener wenig später und nur zwei Haltestellen weiter festgenommen werden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 345-2540 zur melden.

4. Nach Streitigkeiten Pfefferspray eingesetzt, Wiesbaden, Michelsberg, Samstag, 20.12.2025, 22:00 Uhr

(js) Am Samstagabend geriet ein 17-jähriger mit einer bislang unbekannten Person in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte dann Pfefferspray einsetzte. Der Geschädigte befand sich mit drei Bekannten am Michelsberg und geriet mit dem Täter in einen Streit. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung zog der Beschuldigte ein Pfefferspray und sprühte es in Richtung des 17-jährigen. Dieser erlitt hierdurch leichte Atemwegsreizungen, verzichtete aber auf eine medizinische Erstversorgung. Der Täter wurde als ca. 23 Jahre alt, etwa 1,80 m groß mit schwarzen langen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze lange Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Zeugenhinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 entgegen.

5. Auf Personengruppe zugefahren,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 21.12.2025, 00:40 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen begehrte eine männliche Person Einlass in eine Discothek in der Peter-Sander-Straße, welcher ihm aber verwehrt wurde. Dies nahm er wohl zum Anlass, sich in sein Fahrzeug zu setzen und auf eine in der Nähe des Eingangs befindliche Personengruppe zuzufahren. Gegen 00:40 Uhr wurde dem 25-jährigen Fahrer eines BMW der Zutritt zur Discothek verwehrt. Mutmaßlich aus Frust darüber, setzte sich der Mann aus dem Kreis Groß-Gerau in sein Fahrzeug und fuhr auf eine 7-köpfige Personengruppe zu, sodass diese zur Seite springen mussten. Der 25-jährige setzte seine Fahrt fort, konnte aber im Nachgang durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille, was letztendlich eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge hatte. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der 0611/345-2240 in Verbindung zu setzen.

6. Illegales Kraftfahrzeugrennen - Einzelrennen, Wiesbaden, Stielstraße - Freudenberg, Freitag, 19.12.2025, 14:28 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass im Bereich Freudenberg ein Pkw mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Laut der Zeugin fuhr der Pkw, ein grauer Opel, von der Saarstraße kommend in die Stielstraße ein und wollte dort vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Aufgrund einer entgegenkommenden Radfahrerin, welche möglicherweise gefährdet wurde, musste er wieder nach rechts einscheren und fuhr weiter in Richtung Freudenbergstraße, um diese dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hermann-Löns-Straße zu befahren. Dort fuhr der Opel mehrfach durch den Veilchenweg und anliegende Straßen im Freudenberg. Im Kreisverkehr im Veilchenweg habe er mehrere Runden gedreht. Die Fahrmanöver seien durchgängig mit überhöhter Geschwindigkeit erfolgt. Der Opel samt Fahrer, ein 54-jährige Wiesbadener, konnte durch die Polizei angetroffen werden. Ihm wurde aufgrund der geschilderten Fahrweise der Vorwurf eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und hierbei insbesondere die benannte Radfahrerin, welche auf der Stielstraße unterwegs war. Diese werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Alkoholfahrt endet in Unfall,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 19.12.2025, 13:20 Uhr

(js) Am Freitagmittag befuhr ein Wiesbadener mit seinem Pkw Dacia die Schwalbacher Straße und verursachte aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums einen Verkehrsunfall. Der 65-jährige Fahrer beabsichtigte die Schwalbacher Straße aus Richtung Röderstraße in Richtung Platter Straße zu befahren, touchierte hierbei zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford und fuhr dann noch auf einen an einer Ampel stehenden VW auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

8. Gemeinsame Kontrollen Sicheres Wiesbaden, Wiesbaden, Freitag, 19.12.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 20.12.2025, 01:30 Uhr Samstag, 20.12.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 01:00 Uhr

(nm) An diesem Wochenende fanden wieder Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" von Landespolizei und Stadtpolizei statt. Im Fokus standen der Luisenplatz-Kirchenreulchen, die Reisinger Anlage, der Bereich Bushaltestelle am Hauptbahnhof sowie der Platz der Deutschen Einheit. Des Weiteren wurde die Waffenverbotszone überwacht. Insgesamt wurden 112 Personen einer Kontrolle unterzogen. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden, jedoch war mehrfach ein unkooperatives Verhalten gegenüber den eingesetzten Beamten zu verzeichnen Stadtpolizei und Landespolizei werden auch zukünftig gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

