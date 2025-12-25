PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(mk) Die am Freitag, den 19.12.2025, 21:51 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahdnung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zuhause zurück. Es wird gebeten das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 21:51

    POL-WI-KvD: +++13-Jährige aus Wiesbaden vermisst+++

    Wiesbaden (ots) - Wiesbaden Erbenheim Donnerstag, 18.12.2025, 07:00 Uhr (eh) Seit Donnerstagmorgen wird die 13-jährige Yeva PONOMARENKO aus Wiesbaden vermisst. Die 13-Jährige verließ am Donnerstag um 07:00 Uhr die Wohnung in der Bayernstraße im Stadtteil Erbenheim und machte sich angeblich auf den Weg zur Herrmann-Ehlers-Schule, wo sie jedoch nie ankam. Sie ist ca. 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze, ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 21:47

    POL-WI-KvD: +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Wiesbaden - Polizei sucht Zeugen ++++

    Wiesbaden (ots) - Wiesbaden Freudenberg Freitag, 19.12.2025, 14:28 Uhr (eh) Am Freitagnachmittag kam es in Wiesbaden zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen durch einen Einzelraser. Eine Zeugin meldete über Notruf die rasante Fahrweise des grauen Opel Zafira. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Pkw demnach ausweichen, da er mit einer Geschwindigkeit von über 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren