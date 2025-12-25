Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
(mk) Die am Freitag, den 19.12.2025, 21:51 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahdnung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zuhause zurück. Es wird gebeten das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
