Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(mk) Die am Freitag, den 19.12.2025, 21:51 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahdnung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zuhause zurück. Es wird gebeten das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

