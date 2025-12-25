POL-WI-KvD: +++Tätlicher Angriff nach Alleinunfall+++Einbruch in Mehrfamilienhaus+++PKW beschädigt+++Mann im Rahmen von Streitigkeiten leicht verletzt

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Tätlicher Angriff nach Alleinunfall

Wiesbaden, B455, Donnerstag, 25.12.2025, 01:35 Uhr

(mk) Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Wiesbaden nach einem Alleinunfall zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte. Gegen 01:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug im Bereich der Abfahrt Siegfriedring der B455. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 19-jährigen Unfallverursacherin fest. Aufgrund dessen sollte eine Blutentnahme durchgeführt werden. Da sich die 19-jährige bei dem Verkehrsunfall leicht an der Nase verletzte wurde sie zunächst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurde die Dame zunehmend aufgebrachter und trat schließlich nach einem 21-jährigen Polizeibeamten. Sie traf diesen am Arm. Der Beamte wurde hierdurch allerdings nicht verletzt und konnte seinen Dienst weiter fortsetzen. Im Anschluss erfolgte die noch ausstehende Blutentnahme. Gegen die 19-Jährige wurde neben dem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zusätzlich eine Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte aufgenommen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden, Schumannstraße, Mittwoch 24.12.2025 10:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(mm) Unbekannte Täter entwenden Schmuck im Wert mehreren Tausend Euro. Die Diebe gelangten durch das Aufdrücken eines rückwärtig gelegenen Fensters in die Wohnung der Geschädigten. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. PKW beschädigt

Wiesbaden, Frank-Wedekind-Straße, Dienstag, 23.12.2025, 22:15 Uhr bis Mittwoch, 24.12.2025, 22:00 Uhr

(mk) Zwischen Dienstag- und Mittwochabend wurde ein in der Frank-Wedekind-Straße in Wiesbaden abgeparkter PKW mutwillig beschädigt. Der 21-Jährige Fahrzeughalter parkte seinen schwarzen Opel Insignia mit Wiesbadener Kennzeichen am Dienstag, den 23.12.2025, gegen 22:15 Uhr ordnungsgemäß auf einem neben der Fahrbahn befindlichen Parkplatz. Als er am Mittwoch, den 24.12.2025, gegen 22:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses mit einem derzeit noch unbekannten spitzen Gegenstand auf der Fahrerseite augenscheinlich zerkratzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer 0611/345-2540 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

4. Person im Rahmen von Streitigkeiten leicht verletzt Wiesbaden, Murnaustraße Donnerstag, 25.12.2025, 03:50 Uhr

(mk) Nach einer Veranstaltung im Schlachthof in Wiesbaden geriet ein 23-Jähriger aus Münster mit einer Gruppe aus vier Personen auf dem dortigen Volleyballfeld, vor dem Club in Streit. Der Streit gipfelte darin, dass eine der Personen aus der Gruppe den Geschädigten ins Gesicht schlug. Gegen 03:55 Uhr erhielt die Wiesbadener Polizei Kenntnis darüber, dass es im Bereich der Murnaustraße zu einer Körperverletzung gekommen sei. Vor Ort konnte lediglich der 23-Jährige Geschädigte angetroffen werden, welcher angab nach verbalen Streitigkeiten mit einer Gruppe aus vier Personen von einer der Personen ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der 23-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht. Von der vierköpfigen Personengruppe konnte ein vor Ort befindlicher Zeuge zwei Personen beschreiben. Eine Person wurde männlich und mit dunklem Teint beschrieben. Sie soll ca. 1,80m groß gewesen sein und eine Mütze getragen haben. Die zweite Person wird als männlich, ca. 1,90m groß mit dunkelbraunen nach hinten gegelten Haaren beschrieben. Diese soll einen weißen Pullover mit einem roten Logo getragen haben. Ob es sich bei einer der zwei Personen um den Täter handelte, konnte der Geschädigte nicht sagen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

