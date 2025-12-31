Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Stein gegen ESWE-Bus geworfen+++ Auf Mann eingeschlagen +++ Mit Baseballschläger bedroht+++Gartenhütte in Brand gesetzt +++ Graffiti+++Erpresser stellt sich+++

Wiesbaden (ots)

1. Stein gegen ESWE-Bus geworfen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Dienstag, 30.12.2025, 18:30 Uhr

(nm) Unbekannte warfen am Dienstagabend im Rheingauviertel einen Stein gegen die Frontscheibe eines fahrenden ESWE-Busses. Gegen 18:30 Uhr hatte ein Busfahrer Glück, als plötzlich ein Stein während der Fahrt auf der Dotzheimer Straße in die Frontscheibe seines Busses geworfen wurde. Ein Zeuge konnte nach dem Einschlag zwei Jugendliche in Richtung Hollerbornstraße weglaufen sehen, die dann in einen Supermarkt in der Nixenstraße flüchteten. Dort verlor er sie aus den Augen. Beide sollen ca. 14 Jahre bis 16 Jahre alt und etwa 160 -170 cm groß gewesen sein. Beide sollen kurze schwarze Haare gehabt haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Einer soll zusätzlich eine schwarz-braun-weiß karierte Jacke getragen haben. Der Busfahrer wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Auf Mann eingeschlagen,

Wiesbaden, Bahnhofstraße Bussteig B, Dienstag, 30.12.2025, 02:15 Uhr

(nm) Am frühen Dienstagmorgen wurde auf einen am Boden liegenden Mann am Bussteig eingeschlagen. Ein 39-jähriger Afghane wurde am Dienstag um 02:15 Uhr von drei unbekannten Tätern am Bussteig B in der Bahnhofstraße zusammengeschlagen und dabei verletzt. Selbst als er auf dem Boden lag, wurde weiterhin auf diesen eingeschlagen und getreten. Die Täter sollen alle zwischen 20 Jahre und 25 Jahre alt und männlich gewesen sein. Der Erste habe eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und weiße Schuhe getragen. Der Zweite sei mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Die dritte Person soll eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und braune Schuhe getragen haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

3. Mit Baseballschläger bedroht,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, Dienstag, 30.12.2025, 18:30 Uhr

(nm) Im Ortsteil Mainz-Kastel kam es am Dienstagabend zu einer Bedrohung mittels eines Baseballschlägers. Als sich der Geschädigte gegen 18:30 Uhr in der Steinern Straße in Mainz-Kastel befand, kam eine männliche Person mit den Worten "Ist was?" auf ihn zu. Dabei schwang er seinen mitgeführten Baseballschläger umher und bedrohte so den Geschädigten. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er soll dunkle Haare gehabt haben und mit einer gräulich-grünen Tarnhose, einer schwarzen Kutte ohne Patches und einer hellen Jacke darunter bekleidet gewesen sein. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

4. Gartenhütte in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Dienstag, 30.12.2025, 21:45 Uhr

(nm) Unbekannte Täter setzten am Dienstagabend eine Gartenhütte im Ortsteil Klarenthal in Brand. Am Dienstag, gegen 21:45 Uhr wurde eine Gartenhütte in der Goerdelerstraße durch unbekannte Täter angezündet. Der Brand brach an zwei unterschiedlichen Stellen an der Gartenhütte aus. Obwohl die Gartenhütte samt Dach in Brand geriet, wurden keine anderen Hütten in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Graffiti auf Rollläden gesprüht,

Wiesbaden-Westend, Blücherplatz, Dienstag, 30.12.2025, 16:00 Uhr

(nm) Unbekannte besprühten am Dienstagnachmittag Rollläden mit roter Farbe und konnten unerkannt flüchten. Vier Personen wurden am Dienstag, um 16:00 Uhr auf dem Blücherplatz dabei beobachtet, wie diese zwei Rollläden des Wohnhauses mit roter Farbe und dem Schriftzug "2026" besprühten. Alle Personen sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Die erste Person soll europäisches Aussehen gehabt haben, schlank gewesen sein, einen grauen Hoodie und eine Mütze getragen haben. Die zweite Person hatte eine größere Kamera dabei und filmte das Ganze. Dieser soll ebenfalls europäisch ausgesehen haben und lockige, braune Haare gehabt haben. Die dritte Person soll ein heller afrikanischer Typ gewesen sein, eine schwarze Afrofrisur gehabt haben und eine Nike Jacke mit schwarzen Schultern und Brust sowie hellem Bauch getragen haben. Die vierte Person wird mit dunklem afrikanischem Aussehen beschrieben, soll kurze schwarze Haare gehabt haben und schwarze Kleidung und eine schmale schwarze Sonnenbrille getragen haben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Erpresser stellt sich,

Wiesbaden-Südost, Kaiser-Friedrich-Ring und Wielandstraße, Dienstag, 30.12.2025, 16:55 Uhr

(nm) Ein reumütiger Täter stellte sich am Dienstagabend nach zwei fehlgeschlagenen Erpressungen in Wiesbaden-Südost. Nachdem der Mann in einem Kosmetikstudio im Kaiser-Friedrich-Ring gegen 16:55 Uhr keinen Erfolg hatte, Geld zu erpressen, versuchte er danach sein Glück in einer Metzgerei in der Wielandstraße. Dort lief es jedoch auch nicht besser. Mit den Worten "Ich habe Scheiße gebaut" wurde er bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Wiesbaden vorstellig und wollte sein Gewissen erleichtern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Mann muss sich wegen Erpressung verantworten.

