POL-WI-KvD: +++Halskette gewaltsam entwendet+++Zigarettenautomat aufgesprengt+++27-Jähriger durch Böllerwurf leicht verletzt+++

1. Täter reißen einem Mann die Kette vom Hals, Wiesbaden, Michelsberg, Donnerstag, 01.01.2026, 06:10 Uhr

(jul) Am frühen Donnerstagmorgen entwendeten zwei männliche Täter am Michelsberg in Wiesbaden gewaltsam die getragene Halskette eines 27-jährigen Mannes.

Gegen 06:10 Uhr wurden zwei männliche Täter auf den getragenen Körperschmuck des Geschädigten aufmerksam. Bei dem Körperschmuck handelte es sich um eine Halskette. Im weiteren Verlauf rissen die Täter im Alter von 23 und 36 Jahren dem Mann die Kette vom Hals und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Langgasse.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter durch die Polizei festgenommen werden.

Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Täter wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Wiesbadener Polizeirevier verbracht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat aufgesprengt,

Wiesbaden, Bahnhof Dotzheim Donnerstag, 01.01.2026, 02:20 Uhr

(jul) In der Silvesternacht zerstörten unbekannte Täter am Moritz-Hilf-Platz in Wiesbaden-Dotzheim einen Zigarettenautomaten und versuchten auf diese Weise an den Inhalt zu gelangen.

Gegen 02:20 Uhr wurden Anwohner auf einen lauten Knall am Moritz-Hilf-Platz aufmerksam. Anschließend konnte festgestellt werden, dass der Zigarettenautomat auf unbekannte Weise zerstört wurde. Drei unbekannte männliche Täter seien ohne Diebesgut in Richtung Daimlerstraße geflüchtet.

An dem Automaten entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Die drei Täter seien überwiegend dunkel gekleidet gewesen. Ein Täter habe eine helle Hose getragen.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. 27-jähriger Mann durch Böllerwurf leicht verletzt, Wiesbaden, Rheingaustraße, Donnerstag, 01.01.2026. 00:45 Uhr

(jul) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 27-jähriger Mann in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Biebrich durch einen Böllerwurf leicht verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:45 Uhr befand sich ein 27-Jähriger mit mehreren Freunden am Straßenrand der Rheingaustraße. Ein unbekannter Täter warf einen Böller in Richtung der Gruppierung. Durch die Explosion des Feuerwerkkörpers vor dem Gesicht des Geschädigten wurde dieser leicht am Auge verletzt.

Der Täter sei ca. 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen. Er habe eine schwarze Jacke der Marke "Northface" und eine weite Jeans getragen.

Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

