POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Hückelhoven (ots)
Unbekannte Personen gelangten am Heidehof in den Innenraum eines Pkw und stahlen hieraus Bargeld sowie eine Debitkarte. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. Januar (Montag), 19 Uhr, und dem 13. Januar (Dienstag), 11.30 Uhr.
