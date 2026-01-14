PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Personen gelangten am Heidehof in den Innenraum eines Pkw und stahlen hieraus Bargeld sowie eine Debitkarte. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. Januar (Montag), 19 Uhr, und dem 13. Januar (Dienstag), 11.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

