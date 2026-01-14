POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots) - Am Dienstag (13. Januar) verschafften sich Einbrecher zwischen 14.45 Uhr und 19.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem in der Straße Weinesch gelegenen Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen die Täter unerkannt unter anderem mit Schmuck und Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

