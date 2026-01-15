POL-HS: Tageswohnungseinbrüche in mehrere Wohnhäuser
Erkelenz (ots)
Am Mittwoch (14. Januar) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Tageswohnungseinbrüchen. Auf dem Merowingerring schlugen die Täter gleich zwei Mal zu. Weitere Tatorte lagen in der Eburonenstraße sowie in der Straße Buscherkamp. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute. Erfolgreicher waren sie hingegen im Reinhold-Klügel-Hof, wo sie mit Goldschmuck und Bargeld entkamen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell