Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Anger - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich am helllichten Tag gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße am Anger verschafft und dort Bargeld gestohlen. Am Mittwoch (07.01.) gelangten die Einbrecher zwischen 09.10 - 14.00 Uhr in das Wohnhaus, nahe dem Schulzentrum Ost und hebelten anschließend die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
