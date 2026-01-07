Polizei Gütersloh

POL-GT: Neuigkeiten von den Bezirksdiensten in Rheda und Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Das Jahr 2026 begann bei den Bezirksdiensten in Rheda und in Wiedenbrück mit Veränderungen. Zwei neue Bezirksdienstbeamte sind zum 01.01. in die Ortsteile gewechselt.

In Rheda folgt Polizeihauptkommissar Martin Nowak auf Polizeihauptkommissar Jürgen Schweig, welcher im Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Der 41-jährige Hauptkommissar war zuletzt im Wachdienst der Polizeiwache Gütersloh tätig und zuvor lange Jahre als Einsatztrainer der Polizei Gütersloh. Vor seinem Wechsel in den Kreis hat er einige Jahre in Düsseldorf im Wachdienst und als ziviler Ermittler seinen Dienst versehen. Nach etwas über 23 Jahren Dienstjahren freut sich PHK Nowak über seine neue Tätigkeit in Rheda. Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Jürgen Pierenkemper hat er sein Büro an der Widumstraße 1 in Rheda. Telefonisch sind sie unter der 05242 400-745 erreichbar.

Neu im Team Wiedenbrück ist Polizeihauptkommissar Alexander Rach. Seit 2012 ist er im Wachdienst der Polizei Halle (Westf.) gewesen. Zuvor verbrachte er die ersten Jahre nach seiner Ausbildung in Bochum. Der 40-Jährige folgt auf Polizeihauptkommissar Reiner Hüttel, welcher zum 01.01. in den Bezirks- und Schwerpunktdienst an den Standort Rheda-Wiedenbrück gewechselt hat. Er wird zukünftig vom Kirchplatz 2 aus gemeinsam mit den Polizeihauptkommissaren Daniel Bartscher und Markus Mertens für die Bürgerinnen und Bürger in Wiedenbrück zuständig sein. Telefonisch erreichbar sind sie unter der Telefonnummer 05242 92983.

Landrätin Ina Laukötter begrüßte beide Bezirksdienstbeamte gemeinsam mit Bürgermeister Theo Mettenborg, Polizeidirektor Dirk Zeller und den direkten Vorgesetzten Erster Polizeihauptkommissar Oliver Ney und Polizeihauptkommissar Andreas Möllenhoff persönlich. Sie betonte, wie wichtig es für die Menschen in den Städten und Gemeinden ist, direkte Ansprechpartner zu haben.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell