PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Neuigkeiten von den Bezirksdiensten in Rheda und Wiedenbrück

POL-GT: Neuigkeiten von den Bezirksdiensten in Rheda und Wiedenbrück
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Das Jahr 2026 begann bei den Bezirksdiensten in Rheda und in Wiedenbrück mit Veränderungen. Zwei neue Bezirksdienstbeamte sind zum 01.01. in die Ortsteile gewechselt.

In Rheda folgt Polizeihauptkommissar Martin Nowak auf Polizeihauptkommissar Jürgen Schweig, welcher im Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Der 41-jährige Hauptkommissar war zuletzt im Wachdienst der Polizeiwache Gütersloh tätig und zuvor lange Jahre als Einsatztrainer der Polizei Gütersloh. Vor seinem Wechsel in den Kreis hat er einige Jahre in Düsseldorf im Wachdienst und als ziviler Ermittler seinen Dienst versehen. Nach etwas über 23 Jahren Dienstjahren freut sich PHK Nowak über seine neue Tätigkeit in Rheda. Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Jürgen Pierenkemper hat er sein Büro an der Widumstraße 1 in Rheda. Telefonisch sind sie unter der 05242 400-745 erreichbar.

Neu im Team Wiedenbrück ist Polizeihauptkommissar Alexander Rach. Seit 2012 ist er im Wachdienst der Polizei Halle (Westf.) gewesen. Zuvor verbrachte er die ersten Jahre nach seiner Ausbildung in Bochum. Der 40-Jährige folgt auf Polizeihauptkommissar Reiner Hüttel, welcher zum 01.01. in den Bezirks- und Schwerpunktdienst an den Standort Rheda-Wiedenbrück gewechselt hat. Er wird zukünftig vom Kirchplatz 2 aus gemeinsam mit den Polizeihauptkommissaren Daniel Bartscher und Markus Mertens für die Bürgerinnen und Bürger in Wiedenbrück zuständig sein. Telefonisch erreichbar sind sie unter der Telefonnummer 05242 92983.

Landrätin Ina Laukötter begrüßte beide Bezirksdienstbeamte gemeinsam mit Bürgermeister Theo Mettenborg, Polizeidirektor Dirk Zeller und den direkten Vorgesetzten Erster Polizeihauptkommissar Oliver Ney und Polizeihauptkommissar Andreas Möllenhoff persönlich. Sie betonte, wie wichtig es für die Menschen in den Städten und Gemeinden ist, direkte Ansprechpartner zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:50

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am 18.12.2025 kam es in einer Gaststätte in Versmold zu einem Raubdelikt. Ein 69-jähriger Mann aus Versmold beabsichtigte über ein Verkaufsportal im Internet eine Goldkette zu verkaufen. Zu diesem Zweck traf er sich an dem Donnerstag (18.12.) mit einem bislang unbekannten, vermeintlichen Kaufinteressenten in einer Gaststätte an der Münsterstraße. Zwischen 18.30 - 18.40 Uhr entriss ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 10:55

    POL-GT: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit Montag (05.01.) vermissten 15-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück wurden eingestellt. Sie befindet sich wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 17:43

    POL-GT: Schwerer Unfall auf der Panzerringstraße

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Auf der Panzerringstraße kam es am Dienstagmittag (06.01., 12.18 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Hasbergen (Landkreis Osnabrück) erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 53-Jährige die Panzerringstraße aus Richtung Hövelhof in Richtung Stukenbrock. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren