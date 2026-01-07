PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit Montag (05.01.) vermissten 15-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück wurden eingestellt. Sie befindet sich wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

