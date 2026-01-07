POL-GT: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (MK) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit Montag (05.01.) vermissten 15-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück wurden eingestellt. Sie befindet sich wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten.
