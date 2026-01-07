POL-GT: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten bei Erziehungsberechtigten

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montag (05.01., 06.15 Uhr - 06.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Apotheke am Stadtring Kattenstroth eingebrochen. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in die Räume. Aus diesen entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen und hat ...

mehr