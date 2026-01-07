Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am 18.12.2025 kam es in einer Gaststätte in Versmold zu einem Raubdelikt. Ein 69-jähriger Mann aus Versmold beabsichtigte über ein Verkaufsportal im Internet eine Goldkette zu verkaufen. Zu diesem Zweck traf er sich an dem Donnerstag (18.12.) mit einem bislang unbekannten, vermeintlichen Kaufinteressenten in einer Gaststätte an der Münsterstraße. Zwischen 18.30 - 18.40 Uhr entriss der Täter dem 69-Jährigen unvermittelt die Kette, stieß ihn von sich und flüchtete aus der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen entstand nun ein Phantombild des Täters. Dieses wurde am heutigen Mittwoch (07.01.) auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/191067.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

