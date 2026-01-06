Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall auf der Panzerringstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Auf der Panzerringstraße kam es am Dienstagmittag (06.01., 12.18 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Hasbergen (Landkreis Osnabrück) erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 53-Jährige die Panzerringstraße aus Richtung Hövelhof in Richtung Stukenbrock. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei nach rechts von der Straße ab. Sein Mazda kollidierte mit einem Baum. Der Mann aus Hasbergen erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch die hinzugezogenen Feuerwehrkräfte aus dem Auto befreit. Mit schweren und ersten Erkenntnissen nach auch lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 53-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützte die Maßnahmen der Kreispolizeibehörde Gütersloh vor Ort.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell