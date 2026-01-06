Polizei Gütersloh

POL-GT: Apothekeneinbruch am Stadtring Kattenstroth

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montag (05.01., 06.15 Uhr - 06.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Apotheke am Stadtring Kattenstroth eingebrochen. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in die Räume. Aus diesen entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen und hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

