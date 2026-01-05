PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Transporter aus Firmenhalle an der Werner-von-Siemens-Straße gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Aus einer Fabrikationshalle an der Werner-von-Siemens-Straße haben unbekannte Täter am Freitagabend (02.01., 19.45 - 19.55 Uhr) einen Transporter gestohlen. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Die Einbrecher haben demnach ein Hallenfenster eingeschlagen und sind kurz darauf mit dem Transporter aus der Halle, in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bei dem Transporter handelt es sich um einen Fiat Ducato, Baujahr 2010. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-E 2121 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

