Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferdiebstahl am Lupinenweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Freitag (02.01., 05.30 - 22.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle am Lupinenweg verschafft. Durch das Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Halle. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, wurden Kupferrollen gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell