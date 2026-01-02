PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zeugen bemerkten Donnerstagabend (01.01., 21.55 Uhr) zwei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten am Eichenweg in der Höhe des Ulmenwegs. Beide versuchten vor der Polizei wegzulaufen. Einer wurde gestellt. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann aus Harsewinkel. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Ermittlungen zu seiner Person dauern an.

Ersten Erkenntnissen nach wurde der Zigarettenautomat durch die beiden aufgehebelt. Ein Teil der Beute und das Aufbruchswerkzeug stellten die Beamten vor Ort sicher.

Weitere Zeugen können sich mit der Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

