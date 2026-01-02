Polizei Gütersloh

POL-GT: Grüner Weg - Wohnhauseinbruch

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (31.12., 19.50 Uhr - 21.12 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Grünen Weg ein. Die Täter gingen eine Glasscheibe an, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell