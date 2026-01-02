Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Leinenbrink in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Am Dienstag (30.12., 11.45 Uhr - 14.20 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Leinenbrink ein. Sie hebelten eine Außentür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

