POL-GT: Einbruch am Leinenbrink in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Am Dienstag (30.12., 11.45 Uhr - 14.20 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Leinenbrink ein. Sie hebelten eine Außentür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

