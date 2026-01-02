Polizei Gütersloh

POL-GT: Schließfächer aufgebrochen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Am Dienstag (30.12., 12.45 Uhr - 13.10 Uhr) wurden insgesamt vier Schließfächer innerhalb einer Bank an der Bahnhofstraße aufgebrochen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Schließfächer während der Geschäftszeit der Filiale angegangen worden sind. Der Kontakt zu den betroffenen Kunden wurde bereits aufgenommen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat rund um den Tatort an der Bahnhofstraße am Dienstagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell