Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kindergarten am Postdamm

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem der Polizei Gütersloh am Sonntag (29.12.) bereits ein Einbruch in eine Gaststätte an der Straße Postdamm gemeldet wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6187261), ermittelt die Kripo Gütersloh nun auch zu einem Einbruch in einen Kindergarten an der Straße, der am Montag (29.12.) bekannt wurde.

Der Tatzeitraum für den Einbruch in den Kindergarten zieht sich über mehrere Tage, von Mittwoch bis Montag (24.12. - 29.12.). Ein möglicher Tatzusammenhang zu dem Gaststätteneinbruch wird dabei im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die bislang unbekannten Täter schlugen den Erkenntnissen zufolge ein Fenster des Kindergartengebäudes ein und hebelten darüber hinaus in den Innenräumen mehrere Türen sowie Schränke auf. Bisherigen Feststellungen nach wurde ein Laptop gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in dem Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

