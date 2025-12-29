Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Samstag (27.12., 23.15 Uhr) und Sonntag (28.12., 10.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Postdamm ein. Über ein Fenster gelangten sie in das Gebäude. Dort entwendeten sie Mobiltelefone und alkoholhaltige Getränke.

In der Nacht zu Samstag (27.12., 21.30 Uhr) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei an der Viktoriastraße ein. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchsucht.

In der Zeit von Montag (23.12., 18.00 Uhr) bis Montag (29.12., 07.40 Uhr) hebelten Unbekannte das Fenster einer Firma am Stadtring Kattenstroth, zwischen dem Hellweg und dem Brockweg, auf. Gestohlen wurde die Kasse.

An der Sundernstraße drangen Unbekannte zwischen Montag (23.12., 15.00 Uhr und Montag (29.12., 07.15 Uhr) ebenfalls in eine Firma ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen. Genaue Angaben zu dem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

