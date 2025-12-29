PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 24-jähriger Mann schlägt auf Streifenwagen ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag (25.12., 01.49 Uhr) wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in einem Parkgelände an der Dalkestraße gerufen. Noch bevor die Beamten eintrafen, sprang ihnen ein 24-jähriger Mann vor den Streifenwagen und im weiteren Verlauf auf die Motorhaube. Er schlug auf die Frontscheibe des Wagens ein und versuchte in den Streifenwagen zu gelangen. Er schrie laut und drohte den Polizisten auf sehr unangenehme Art. Als weitere Beamte hinzukamen, ging der Mann auf diese zu und forderte sie mit geballten Fäusten auf, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Um eine weitere Eskalation mit dem Gütersloher zu verhindern, kam nach mehreren erfolglosen Versuchen der Kontaktaufnahme ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zum Einsatz.

In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde er anschließend untersucht und ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Da der alkoholisierte 24-Jährige auch an der ursprünglichen Auseinandersetzung im Park beteiligt gewesen war, wurde auch dazu ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

An dem Streifenwagen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

