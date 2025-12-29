Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann droht mit Pistole

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Vor einem Café am Lutterstrang drohte ein bislang unbekannter Mann am Sonntagabend (28.12., 20.05 Uhr) einem Mann und einer Frau mit einer Pistole. Der Mann stand vor dem Café und es machte den Anschein, dass er auf die beiden Personen gewartet habe. Er forderte den Zugang zu dem Café. Im weiteren Verlauf schlug er der Frau auf den Hinterkopf und flüchtete. Das Café betrat er nicht.

Der Mann war den Angaben nach zwischen 35 und 40 Jahre alt, 170-175cm groß und hatte dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet und trug einen Rucksack.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat am Sonntagabend rund um den Lutterstrang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell