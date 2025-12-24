PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Versmold (FN) An Heiligabend 2025 erhielt die Polizei gegen 18:20 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stockheimer Straße in Versmold OT Loxten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand die Küche der Wohnung im Erdgeschoß in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Hausmitbewohner aus dem Erdgeschoß und aus dem 1. Obergeschoß konnten die jeweilige Wohnung und das Haus eigenständig verlassen. Die Mitbewohner aus dem Dachgeschoß konnten das Haus nicht mehr eigenständig verlassen und mussten von der Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen werden. Nach Angaben der Bewohnerin der betroffenen Wohnung habe ein Topf in der Küche Feuer gefangen, sie habe das Feuer selbst nicht mehr löschen können. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden, dieser wird auf ca. 200.000 EUR geschätzt. Durch die entstandenen Rauchgase wurde die Bewohnerin leicht verletzt; sie wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

