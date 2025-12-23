PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Uhrenraub - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagabend (22.12., 18.57 Uhr) wurde die Polizei über ein Uhrenraub an der Danziger Straße informiert.

Zur Tatzeit soll ein 23-jähriger Gütersloher von zwei unbekannten Männern unvermittelt mit einem Messer bedroht worden sein. Die Unbekannten sollen auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben und ihn noch am Boden liegend getreten haben. Zudem nahmen sie ihm seine hochwertige Armbanduhr ab.

Beide Männer flüchteten mit einem weißen Skoda, welcher auf dem Westring abgestellt worden war.

Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Die beiden Unbekannten sollen ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat im Bereich Westring/ Danziger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 17:05

    POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach mehrfachen Sachbeschädigungen

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Am vergangenen Wochenende (19.12. - 21.12.) wurde die Polizei Gütersloh über mehrfache Sachbeschädigungen an Autos im Stadtgebiet Harsewinkel informiert. An bisher neun bekannt geworden Tatorten haben unbekannte Täter in sechs Fällen die Heckscheiben von Autos eingeschlagen oder in zwei Fällen Reifen an Fahrzeugen zerstochen. Die Tatorte lagen hierbei an den Straßen Am ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:30

    POL-GT: Verkehrsunfall auf der Gütersloher Straße

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - In Rheda kam es am Samstagmorgen (20.12., 09.40 Uhr) auf der Gütersloher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 67-jähriger Fußgänger schwer verletzte. Zuvor beabsichtigte der Mann aus Rheda-Wiedenbrück zu Fuß die Gütersloher Straße aus Richtung des Parkplatzes am Werl zu überqueren. Zu dem Zeitpunkt herrschte zähfließender Verkehr. Der ebenfalls ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:20

    POL-GT: Zwei Tageswohnungseinbrüche an der Adele-Bartsch-Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Jeweils durch rückwärtige Terrassentüren gelangten an der Adele-Bartsch-Straße unbekannte Täter im Laufe des Freitags (19.12., 11.30 - 19.30 Uhr) in zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser. Die Einbrecher durchsuchten anschließend die Wohnräume der Einfamilienhäuser. Aus einem Haus entwendeten sie hierbei Schmuck. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren