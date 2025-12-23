Polizei Gütersloh

POL-GT: Uhrenraub - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagabend (22.12., 18.57 Uhr) wurde die Polizei über ein Uhrenraub an der Danziger Straße informiert.

Zur Tatzeit soll ein 23-jähriger Gütersloher von zwei unbekannten Männern unvermittelt mit einem Messer bedroht worden sein. Die Unbekannten sollen auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben und ihn noch am Boden liegend getreten haben. Zudem nahmen sie ihm seine hochwertige Armbanduhr ab.

Beide Männer flüchteten mit einem weißen Skoda, welcher auf dem Westring abgestellt worden war.

Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Die beiden Unbekannten sollen ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat im Bereich Westring/ Danziger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell