POL-GT: Zwei Tageswohnungseinbrüche an der Adele-Bartsch-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Jeweils durch rückwärtige Terrassentüren gelangten an der Adele-Bartsch-Straße unbekannte Täter im Laufe des Freitags (19.12., 11.30 - 19.30 Uhr) in zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser. Die Einbrecher durchsuchten anschließend die Wohnräume der Einfamilienhäuser. Aus einem Haus entwendeten sie hierbei Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Adele-Bartsch-Straße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

