Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbrüche an Park- und Brunnenstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte sind am Wochenende in Wohnhäuser an der Park- und Brunnenstraße eingebrochen.

An der Parkstraße konnte die Tatzeit durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Dort hatten sich Einbrecher am Samstagabend (20.12., 21.00 - 21.10. Uhr) gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Der Tatort befand sich zwischen der Behring- und der Brunnenstraße. Den Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch ein Fenster in die Wohnung im ersten Obergeschoss und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

An der Brunnenstraße war ein Einfamilienhaus Ziel eines Einbruchs durch unbekannte Täter. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag und Sonntag (20.12., 09.15 Uhr - 21.12., 11.35 Uhr). Dieser Tatort lag zwischen der Schalückstraße und der Von-Schell-Straße. Die Einbrecher schlugen ein rückwärtiges Fenster ein und haben anschließend Bargeld aus den Wohnräumen gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Park- oder Brunnenstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

