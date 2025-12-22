Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach mehrfachen Sachbeschädigungen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am vergangenen Wochenende (19.12. - 21.12.) wurde die Polizei Gütersloh über mehrfache Sachbeschädigungen an Autos im Stadtgebiet Harsewinkel informiert. An bisher neun bekannt geworden Tatorten haben unbekannte Täter in sechs Fällen die Heckscheiben von Autos eingeschlagen oder in zwei Fällen Reifen an Fahrzeugen zerstochen. Die Tatorte lagen hierbei an den Straßen Am Schulkreuz, Marienstraße, Leipziger Straße, Prozessionsweg und Weimarer Straße.

An der Weimarer Straße konnten Zeugen am Freitagabend (19.12., 23.00 Uhr) zwei bislang unbekannte Tatverdächtige beobachten, als diese mit einem stockartigen Gegenstand die Heckscheibe eines an der Straße geparkten Autos zerschlugen. Die beiden seien anschließend weggelaufen.

Der Beschreibung nach hatten beide männliche Personen ein westeuropäisches Aussehen und waren zwischen 18 20 Jahre alt. Beide waren etwa 1,70 Meter groß, hatten dunkelblonde Haare und waren dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

