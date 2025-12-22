Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In Rheda kam es am Samstagmorgen (20.12., 09.40 Uhr) auf der Gütersloher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 67-jähriger Fußgänger schwer verletzte. Zuvor beabsichtigte der Mann aus Rheda-Wiedenbrück zu Fuß die Gütersloher Straße aus Richtung des Parkplatzes am Werl zu überqueren. Zu dem Zeitpunkt herrschte zähfließender Verkehr. Der ebenfalls 67-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr gerade wieder an, als der Fußgänger unvermittelt auf die Straße trat. Es kam trotz versuchter Notbremsung zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger stürzte und sich schwer verletzte.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 67-jährigen Fußgänger zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

