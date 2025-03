Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 16-Jähriger am Bahnhof Teysa attackiert - Täter flüchtet im Bus

Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Am Samstagabend (29.3. / 20:51 Uhr) wurde ein 16-jähriger Jugendlicher am Bahnhof Treysa Opfer eines körperlichen Angriffs. Ein bislang unbekannter Täter schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht, nachdem der Jugendliche ihn auf sein Fehlverhalten - das Rauchen im Bahnhof und am Bahnsteig - angesprochen hatte.

Noch bevor eine alarmierte Streife am Bahnhof eintraf, verließ der Täter den Tatort und stieg in einen Bus der Linie 490 in Richtung Melsungen. Der 16-Jährige erlitt Schmerzen in der linken Gesichtshälfte und kündigte an, am Folgetag einen Arzt aufzusuchen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

