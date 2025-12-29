Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Kleistraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Samstagmorgen (27.12., 07.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Raub an der Kleistraße informiert. Den Angaben nach haben zwei bislang unbekannte Personen versucht einer 85-jährigen Dame die Handtasche zu entreißen. Die Forderung nach der Handtasche bekräftigten sie, indem sie mit Schlägen drohte. Nachdem die Dame zu Boden fiel, nahmen die beiden Männer die Handtasche und noch eine weitere Kiste an sich. Mit einem Auto fuhren sie davon. Möglicherweise saß ein dritter Mittäter am Steuer des Wagens.

Bei der Beute handelt es sich unter anderem um Schmuck.

Die Täter trugen schwarze Sturmhauben mit Sehschlitzen. Sie waren ca. 180 cm groß.

Die Ermittlungen zu der Tat sind von der Polizei Gütersloh aufgenommen worden. Es werden Zeugen gesucht, welche weitere Angaben machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

