PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Kleistraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Samstagmorgen (27.12., 07.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Raub an der Kleistraße informiert. Den Angaben nach haben zwei bislang unbekannte Personen versucht einer 85-jährigen Dame die Handtasche zu entreißen. Die Forderung nach der Handtasche bekräftigten sie, indem sie mit Schlägen drohte. Nachdem die Dame zu Boden fiel, nahmen die beiden Männer die Handtasche und noch eine weitere Kiste an sich. Mit einem Auto fuhren sie davon. Möglicherweise saß ein dritter Mittäter am Steuer des Wagens.

Bei der Beute handelt es sich unter anderem um Schmuck.

Die Täter trugen schwarze Sturmhauben mit Sehschlitzen. Sie waren ca. 180 cm groß.

Die Ermittlungen zu der Tat sind von der Polizei Gütersloh aufgenommen worden. Es werden Zeugen gesucht, welche weitere Angaben machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:59

    POL-GT: Mann droht mit Pistole

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Vor einem Café am Lutterstrang drohte ein bislang unbekannter Mann am Sonntagabend (28.12., 20.05 Uhr) einem Mann und einer Frau mit einer Pistole. Der Mann stand vor dem Café und es machte den Anschein, dass er auf die beiden Personen gewartet habe. Er forderte den Zugang zu dem Café. Im weiteren Verlauf schlug er der Frau auf den Hinterkopf und flüchtete. Das Café betrat er nicht. Der Mann war den Angaben nach zwischen 35 und 40 ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 23:08

    POL-GT: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Gütersloh (ots) - Versmold (FN) An Heiligabend 2025 erhielt die Polizei gegen 18:20 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stockheimer Straße in Versmold OT Loxten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand die Küche der Wohnung im Erdgeschoß in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Hausmitbewohner aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren