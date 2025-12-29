Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei drei Einbrüche in Herzebrock-Clarholz gemeldet.

Zwischen Dienstag (23.12., 10.30 Uhr) und Sonntag (28.12., 14.30 Uhr) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses an der Jahnstraße auf. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten ersten Angaben nach Schmuck.

Von Donnerstag (25.12., 18.30 Uhr) auf Freitag (26.12., 14.15 Uhr) klauten Einbrecher Bargeld und Schmuck aus der Wohnung eines Hauses an der Marienfelder Straße. Zeugen beobachteten innerhalb des Tatzeitraums eine verdächtige Frau im Hausflur des Mehrfamilienhauses. Diese gab sich als Pflegekraft aus. Sie war ca. 160cm groß, zwischen 30 und 50 Jahre alt, schlank und hatte schulterlange Haare. Sie war dunkel gekleidet. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Zwischen Samstagabend (27.12., 23.45 Uhr) und Sonntagmorgen (28.12., 10.00 Uhr) brachen unbekannte Täter über eine Seitentür in ein Haus an der Pixeler Straße ein. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke und brachen auch innerhalb des Hauses weitere Türen auf. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat verdächtige Personen rund um die Tatorte beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell