Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Oelder Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter hebelten am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12., 11.00 Uhr - 15.50 Uhr) eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Oelder Straße auf. Die Wohnung wurde komplett durchsucht. Gestohlen wurden persönliche Papiere und Bargeld.

An demselben Tag beobachteten Zeugen einen dunklen Pkw im Bereich des Parkplatzes vor dem Haus. In diesem saßen Frauen und Männer. Der Wagen parkte kurze Zeit vor dem Haus. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen in der Umgebung machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

