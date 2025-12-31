PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 57-jähriger lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (HL) - Ein 57-jähriger Mann verletzte sich am späten Dienstagabend (30.12.2025, 23:59 Uhr) lebensgefährlich, als er mit seinem E Scooter im Bereich der Carl-Miele-Straße in Richtung Lothringer Straße stürzte.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 57-jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

