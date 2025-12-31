POL-GT: 57-jähriger lebensgefährlich verletzt
Gütersloh (ots)
Gütersloh (HL) - Ein 57-jähriger Mann verletzte sich am späten Dienstagabend (30.12.2025, 23:59 Uhr) lebensgefährlich, als er mit seinem E Scooter im Bereich der Carl-Miele-Straße in Richtung Lothringer Straße stürzte.
Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 57-jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell