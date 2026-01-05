Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrfach aufgeschlitzte Autoreifen - Polizei stellt Tatverdächtigen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (03.01., 00.15 Uhr) hatten Polizeibeamte einen 30-jährigen Tatverdächtigen gestellt, der derzeitigen Ermittlungen zufolge zuvor mehrfach Autoreifen aufgeschlitzt hatte.

Zeugen verständigten unmittelbar die Polizei Gütersloh, als sich auf der Kahlertstraße ein verdächtiger Mann gerade von einem an der Straße abgestellten Auto entfernte. Kurz darauf war ein deutliches Zischen zu hören. Im Nahbereich stellten die Beamten dann wenig später einen 30-jährigen Mann aus Gütersloh, auf den die Personenbeschreibung passte. Im Zuge der Kontrolle fanden die Polizisten in seiner Jackentasche sowie auch in seinem Rucksack zwei Cuttermesser und stellten diese sicher. Darüber hinaus verhielt sich der stark alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Im weiteren Verlauf des Samstags meldeten sich weitere Autobesitzer, deren Reifen aufgeschlitzt wurden. Insgesamt wurde an bislang acht bekannt gewordenen Tatorten Autoreifen beschädigt. Fünf Autos standen an der Humboldtstraße, zwei Autos an der Kahlertstraße und ein Auto stand an der Straße Bäckerkamp.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell