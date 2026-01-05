Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrüger versuchen Sorgen nach Schließfachaufbrüchen zu nutzen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Nachdem vor einer Woche (30.12.) Schließfächer innerhalb einer Bank an der Bahnhofstraße aufgebrochen worden sind, versuchen Betrüger die Sorgen der Menschen rund um Halle (Westf.) für sich zu nutzen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6189112

Bei der Polizei haben sich mehrere Personen gemeldet, die Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern oder Polizeibeamten erhalten haben. In allen Fällen wurden Bezüge zu den Schließfachaufbrüchen in Halle (Westf.) hergestellt. Zudem wurde nach Geld- und Wertgegenständen im Haushalt der Angerufenen gefragt. Die Betrüger bieten die sichere Verwahrung der Wertsachen an.

Bislang ist nicht bekannt, ob es bereits zu Übergaben kam. Nach jetzigem Kenntnisstand reagierten alle Angerufenen sehr besonnen und beendeten die Gespräche direkt.

Bitte warnen Sie Freunde, Bekannte und Familienangehörige vor dieser Masche. Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu Geld- oder Wertgegenständen in Ihrem Haushalt. Beenden Sie solche Telefonate und rufen Sie im Zweifel Ihren Bankberater oder die Polizei unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

