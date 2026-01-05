PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrüger versuchen Sorgen nach Schließfachaufbrüchen zu nutzen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Nachdem vor einer Woche (30.12.) Schließfächer innerhalb einer Bank an der Bahnhofstraße aufgebrochen worden sind, versuchen Betrüger die Sorgen der Menschen rund um Halle (Westf.) für sich zu nutzen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6189112

Bei der Polizei haben sich mehrere Personen gemeldet, die Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern oder Polizeibeamten erhalten haben. In allen Fällen wurden Bezüge zu den Schließfachaufbrüchen in Halle (Westf.) hergestellt. Zudem wurde nach Geld- und Wertgegenständen im Haushalt der Angerufenen gefragt. Die Betrüger bieten die sichere Verwahrung der Wertsachen an.

Bislang ist nicht bekannt, ob es bereits zu Übergaben kam. Nach jetzigem Kenntnisstand reagierten alle Angerufenen sehr besonnen und beendeten die Gespräche direkt.

Bitte warnen Sie Freunde, Bekannte und Familienangehörige vor dieser Masche. Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu Geld- oder Wertgegenständen in Ihrem Haushalt. Beenden Sie solche Telefonate und rufen Sie im Zweifel Ihren Bankberater oder die Polizei unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

  • 02.01.2026 – 15:03

    POL-GT: Zigarettenautomatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Zeugen bemerkten Donnerstagabend (01.01., 21.55 Uhr) zwei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten am Eichenweg in der Höhe des Ulmenwegs. Beide versuchten vor der Polizei wegzulaufen. Einer wurde gestellt. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann aus Harsewinkel. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Ermittlungen zu ...

  • 02.01.2026 – 14:13

    POL-GT: Einbruch am Leinenbrink in Werther

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Am Dienstag (30.12., 11.45 Uhr - 14.20 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Leinenbrink ein. Sie hebelten eine Außentür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der ...

  • 02.01.2026 – 14:05

    POL-GT: Grüner Weg - Wohnhauseinbruch

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (31.12., 19.50 Uhr - 21.12 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Grünen Weg ein. Die Täter gingen eine Glasscheibe an, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

